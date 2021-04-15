Представители Instagram извинились перед пользователями за ошибку в алгоритме, из-за которой людям с пищевым расстройством рекламировали агрессивные средства для похудения.

Функция «поиска» на платформе автоматически рекомендовала такие запросы, как «ускорение метаболизма» и «анорексигенные средства», что является группой лекарств для снижения ощущения голода. Представитель соцсети Facebook, которая владеет Instagram, заявил, что ошибка возникла вследствие подключения нового алгоритма и уже устранена. «Мы разработали новую функцию, позволяющую подбирать контент, в котором пользователи могут быть наиболее заинтересованы», – объяснил он корреспондентам ВВС. Таким образом, в строке поиска теперь автоматически будут появляться запросы, которые подходят каждому индивидуальному пользователю.