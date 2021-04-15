Трое из пяти судей КС своим решением узурпировали высший суд Молдовы в политических интересах президента страны, тем самым грубо нарушив конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии. Об этом заявил председатель ПСРМ после того как КС удовлетворил запрос Майи Санду о роспуске парламента.

«Сегодняшнее решение сравнимо с решениями КС июня 2019 года, когда Плахотнюк попытался использовать карманный КС для роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов в надежде получить больше мандатов для своей партии. Эти попытки были признаны в 2019 году парламентским большинством и международным сообществом как узурпация власти, впоследствии были объявлены незаконными, а члены КС получили вотум недоверия и ушли в отставку.

Уверен, что мы все стали свидетелями попыток узурпации власти Майей Санду с использованием трех судей КС в стиле беглого олигарха», – написал Игорь Додон в социальной сети.

По его словам, ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнёрам с призывом вмешаться и пресечь попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова.