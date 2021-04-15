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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове цены на вакцину от коронавируса будут ограничены

В Молдове цены на вакцину от коронавируса будут ограничены
15 апреля
16:11 2021
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Такое решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы не допустить чрезмерной роста цен на препараты в частных клиниках.

«Мы приняли решение, касающееся ограничения цен на вакцину от коронавируса в случае, если она будет импортироваться в Молдову по коммерческой линии. Решение принято для того, чтобы не допустить чрезмерного роста цен на вакцины в частных медучреждениях», – заявил и.о. премьера Аурелиу Чокой.

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