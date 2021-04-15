Недавно появившееся «разъяснение процедуры» от российского правительства о том, как граждане Республики Молдова могут попасть на территорию РФ, породило лишь новые вопросы.

Предполагается, что если особо ценный специалист в нашей стране нужен в какой-либо российской компании или организации, руководство такого ведомства должно обратиться к представителям местной власти с просьбой дать добро на въезд мигранта. Корреспондент «МК» обратился в консульский отдел РФ в Молдове с просьбой объяснить, какие категории граждан подпадают под это правило? В ответе редакции сообщили, что на границе руководствуются документом № 635-р, вышедшем еще 16 марта прошлого года. Согласно ему на территорию РФ без проблем могут въезжать: дипломаты, члены их семей, экипажи воздушных, морских судов, жлезнодорожники, члены семей граждан РФ, ну или, например сотрудники «Росатома». Список большой. В нем даже есть лица, получившие права на переселение «в соответствие с Соглашением между Российской Федерацией и Туркменистаном». В консульстве пояснили, что, например, около 10 тысяч молдавских студентов, которые учатся в российских ВУЗах, до окончания коронакризиса вернуться в аудитории не могут. Их, как и гастарбайтеров, отправившихся в Россию на свой страх и риск, на границе завернут.