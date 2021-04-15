Председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил 15 апреля с мэром Комрата Сергеем Анастасовым ситуацию с реализацией инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей региона.

Отдельным пунктом беседы стали меры дальнейшей борьбы с пандемией COVID-19. Игорь Додон высказался за усиление мер социальной защиты населения и поддержки экономических агентов в условиях кризиса.

Также участники встречи были едины во мнении о необходимости более интенсивной массовой вакцинации населения.