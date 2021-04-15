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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон обсудил с Сергеем Анастасовым ситуацию в столице Гагаузии

Игорь Додон обсудил с Сергеем Анастасовым ситуацию в столице Гагаузии
15 апреля
13:01 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил 15 апреля с мэром Комрата Сергеем Анастасовым ситуацию с реализацией инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей региона.

Отдельным пунктом беседы стали меры дальнейшей борьбы с пандемией COVID-19. Игорь Додон высказался за усиление мер социальной защиты населения и поддержки экономических агентов в условиях кризиса.

Также участники встречи были едины во мнении о необходимости более интенсивной массовой вакцинации населения.

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