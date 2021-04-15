Обычно, когда на рынке появляется новая модель гаджета с более широкими возможностями, многие продвинутые пользователи считают себя просто обязанными ее приобрести. Для некоторых это вопрос престижа. Вот только средства есть не у всех, а выглядеть «крутым» в глазах окружающих хочется.

В Китае придумали, как решить эту проблему. По крайней мере, внешне. На рынке появились специальные наклейки, позволяющие загримировать старые смартфоны под новейший iPhone 12. И, если потратить несколько десятков долларов вместо нескольких тысяч, внешний вид хорошо послужившего гаджета будет неотличим от айфона последней модели. По утверждению производителей, разницу между двумя аппаратами нельзя будет определить даже на ощупь. Наклейки изготовлены из антивандальных материалов и не подвержены внешним повреждениям, а установить их можно за считанные секунды.

Новинка уже завоевала популярность среди китайских потребителей, сообщает ixbt.com.