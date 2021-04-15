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Газета "Кишиневские новости"

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Неожиданный исход в деле похищения украинского судьи Чауса

Неожиданный исход в деле похищения украинского судьи Чауса
15 апреля
11:41 2021
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Власти Украины попытаются переправить бывшего судью Николая Чауса обратно в Кишинев. Об этом сообщает украинский телеграмм-канал «Легитимный».  

«Наш источник рассказал, что в Офисе президента сейчас решают, как закрыть кейс с похищенным судьей Чаусом. Один из сценариев – переправить контрабандой обратно в Кишинёв, а потом случайно найти, но решения пока нет из-за отказа спецслужб Молдовы сотрудничать с Украиной по этому вопросу», – написал автор.

Также, источники сообщают, что молдавская сторона уже трижды запрашивала разговор, но в Офисе президента Украины сослались на занятость Зеленского из-за предвоенного состояния.

«Источник поясняет, что президент дал указание в течение недели вывести ГУР/СБУ и другие официальные структуры Украины из этого кризисного информационного кейса с похищением экс-судьи Чауса в центре Кишинева. В похищении необходимо обвинить «неизвестные группы» или (людей Порошенко), которые подкупили официальных лиц Украины, (а это по сути слив «своих», которых арестовали в Молдове), но это расплата за провал спецоперации, имидж страны важнее», – написал автор телеграм-канала о планах украинского руководство по делу о похищении Чауса.

Телеграм-канал указывает, что Зеленский подставляет Санду, которую могут отправить в отставку через импичмент, обвинив, что в Киеве в личной беседе с Зеленским она могла обещать помощь в «похищении Чауса».

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