Либеральные подельники
Только революция может спасти Киртоакэ от тюрьмы
Совсем скоро, 3 августа, суд сектора Буюканы может вынести приговор главе столичного Управления транспорта и путей сообщения Игорю Гамрецкому/Стойчеву, обвиняемому в извлечении выгоды из влияния при отборе компании по эксплуатации платных автопарковок. Прокуратура требует для чиновника двух лет заключения.
Гамрецкий в минувшую пятницу признал свою вину и подтвердил под присягой показания, согласно которым в деле о парковках Дорин Киртоакэ был его подельником. В тот же день в коридорах суда появился и мэр столицы, находящийся под домашним арестом. Бывшие коллеги столкнулись в коридоре и разошлись, не поздоровавшись. Общаясь с журналистами, градоначальник пояснил: «Дав против меня клеветнические показания, он хочет смягчить для себя наказание. Также поступили и другие (вероятно, подразумевался вице-примар Нистор Грозаву, проходящий по тому же делу, ред.). Такой в Молдове способ уходить от ответственности: делаешь глупость, а потом указываешь на кого-то другого и получаешь минимальное наказание».
Любопытно, что ранее депутат парламента от Либеральной партии Лилиан Карп рассказывал в интервью одному из изданий: «Главной ошибкой Дорина Киртоакэ было назначение на руководящие должности некомпетентных лиц. Я говорю о Гамрецком. На момент его вступления в должность руководителя общественного транспорта мэра предупреждали о том, что этот человек не того уровня, тем более у нас была подтвержденная информация, в соответствии с которой Гамрецкий был депортирован из одной из стран Евросоюза (Италия, ред.) за кражу велосипедов (после чего фамилия Стойчев была изменена на Гамрецкий, ред.).
Пока что прокуратура обвиняет градоначальника в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. В совокупности мэр может быть осужден на 22 года лишения свободы.
Михай Гимпу считает, что его племянник пал жертвой политического заговора. Выступая на одном из телеканалов, председатель Либеральной партии, в свойственной ему манере, заявил: «Я мирился, терпел, думал, что у них есть предел, мера, но вижу, что они наглеют. Если все пойдет так и дальше, судьи не будут судьями, прокуроры – прокурорами, а будет только один человек (вероятно, Гимпу намекает на Плахотнюка, ред.), который решает все, тогда я готов делать революцию».
Да уж, непростую задачу сформулировал нам вождь либералов: разгадать, что стоит за его словами – примитивный цинизм или приписываемая ему ограниченность. По-гимповски выходит: кража миллиарда – не повод для восстания, превращение абсолютного большинства населения страны в нищих – не причина для бунта. А вот если племянника арестовали – будем делать революцию! Ну точно, явление Че Гевары… из Колоницы!
Кстати, только в этом году прокуратурой по подозрению в коррупции задержаны семь городских чиновников. Также заведено уголовное дело о превышении служебных полномочий со стороны Министра транспорта и дорожной инфраструктуры, вице-председателя Либеральной партии Юрия Киринчука. Похоже, мздоимство – профессиональное заболевание сторонников Гимпу.
Александр ЧУДАК.