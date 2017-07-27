Только революция может спасти Киртоакэ от тюрьмы

Совсем скоро, 3 августа, суд секто­ра Буюканы может вынести приго­вор главе столичного Управления транспорта и путей сообщения Иго­рю Гамрецкому/Стойчеву, обви­няемому в извлечении выгоды из влияния при отборе компании по эксплуатации платных автопар­ковок. Прокуратура требует для чиновника двух лет заключения.

Гамрецкий в минувшую пятницу при­знал свою вину и подтвердил под прися­гой показания, согласно которым в деле о парковках Дорин Киртоакэ был его по­дельником. В тот же день в коридорах суда появился и мэр столицы, находящийся под домашним арестом. Бывшие коллеги столкнулись в коридоре и разошлись, не поздоровавшись. Общаясь с журналиста­ми, градоначальник пояснил: «Дав против меня клеветнические показания, он хочет смягчить для себя наказание. Также посту­пили и другие (вероятно, подразумевался вице-примар Нистор Грозаву, проходя­щий по тому же делу, ред.). Такой в Мол­дове способ уходить от ответственности: делаешь глупость, а потом указываешь на кого-то другого и получаешь минимальное наказание».

Любопытно, что ранее депутат пар­ламента от Либеральной партии Лилиан Карп рассказывал в интервью одному из изданий: «Главной ошибкой Дорина Кир­тоакэ было назначение на руководящие должности некомпетентных лиц. Я говорю о Гамрецком. На момент его вступления в должность руководителя общественного транспорта мэра предупреждали о том, что этот человек не того уровня, тем более у нас была подтвержденная информация, в соответствии с которой Гамрецкий был де­портирован из одной из стран Евросоюза (Италия, ред.) за кражу велосипедов (по­сле чего фамилия Стойчев была изменена на Гамрецкий, ред.).

Пока что прокуратура обвиняет градо­начальника в извлечении выгоды из влия­ния и пассивной коррупции. В совокуп­ности мэр может быть осужден на 22 года лишения свободы.

Михай Гимпу считает, что его племян­ник пал жертвой политического заговора. Выступая на одном из телеканалов, пред­седатель Либеральной партии, в свой­ственной ему манере, заявил: «Я мирился, терпел, думал, что у них есть предел, мера, но вижу, что они наглеют. Если все пойдет так и дальше, судьи не будут судьями, про­куроры – прокурорами, а будет только один человек (вероятно, Гимпу намекает на Пла­хотнюка, ред.), который решает все, тогда я готов делать революцию».

Да уж, непростую задачу сформули­ровал нам вождь либералов: разгадать, что стоит за его словами – примитивный цинизм или приписываемая ему ограни­ченность. По-гимповски выходит: кража миллиарда – не повод для восстания, пре­вращение абсолютного большинства на­селения страны в нищих – не причина для бунта. А вот если племянника арестовали – будем делать революцию! Ну точно, яв­ление Че Гевары… из Колоницы!

Кстати, только в этом году прокура­турой по подозрению в коррупции задер­жаны семь городских чиновников. Также заведено уголовное дело о превышении служебных полномочий со стороны Мини­стра транспорта и дорожной инфраструк­туры, вице-председателя Либеральной партии Юрия Киринчука. Похоже, мздо­имство – профессиональное заболевание сторонников Гимпу.

Александр ЧУДАК.