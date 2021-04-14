Кремль планирует рассмотреть предложение Белого дома о переговорах на фоне обострившегося конфликта на Украине.

В телефонном разговоре между США и Россией Джо Байден предложил Владимиру Путину провести саммит. По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, пока рано обсуждать возможную встречу в деталях, но Россия бесспорно понимает важность дипломатических отношений между странами. Проведенный во вторник, 13 апреля, телефонный разговор стал вторым между лидерами сверхдержав с января, когда Джо Байден вступил в должность президента США. В прошлом месяце Москва отозвала своего посла из Штатов для консультации в связи с интервью Джо Байдена, где он кивнул на вопрос журналиста считает ли он президента Путина убийцей. Пресс-служба Белого дома заявила, что во время разговора Байден выразил свою обеспокоенность появлением российских войск на границе с Украиной.