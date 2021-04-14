Председатель ПСРМ Игорь Додон встретился с семьей священника Игоря Комана, 15 лет прослужившего протоиереем в церкви Св. Апостолов Петра и Павла в селе Вишневка Кантемирского района. Священнослужитель недавно скончался от коронавируса в возрасте 42 лет.

Наталья Бербеч, жена священника, осталась одна с шестью детьми в возрасте от двух до 15 лет. Драма еще и в том, что мать священника умерла на следующий день после него, и вдова, сама с детства сирота, осталась без какой-либо поддержки.

Игорь Додон решил оказать помощь семье Комана, вручив ваучеры от экономического агента на покупку необходимых вещей и продуктов питания.

Кроме того, Игорь Додон объявил о начале кампании по сбору средств, чтобы купить дом многодетной семьей, оказавшейся в сложной ситуации.

Так случилось, что у семьи протоиерея нет собственного дома, потому что все деньги вкладывались в строительство церкви в селе Вишневка. В настоящее время Наталья Бербеч и ее шестеро детей снимают дом в Комрате.

Лидер социалистов призвал тех, у кого есть возможность, помочь семье пройти через все испытания, перечислив на публикуемые реквизиты даже небольшие денежные средства.

Банковские реквизиты:

NATALIA BERBECI

MD66VI225912103290905573MD

MD91VI022331510000178USD

MD51VI022331510000238EUR