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Газета "Кишиневские новости"

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Киевские власти требуют от спецслужб “избавиться от Николая Чауса”

Киевские власти требуют от спецслужб “избавиться от Николая Чауса”
14 апреля
20:38 2021
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Бывший судья Николай Чаус может быть вывезен в Румынию или его оставят у румынской границы в поле. Об этом сообщили источники в правовых органах Украины, которые выражают свое несогласие с таким планом.

Источник рассказал, что решение принято “наверху” из-за появившихся проблем после похищения Чауса и причастности к скандалу украинских спецслужб.

Задача “избавиться от Чауса” поставлена тем, кто был замешан в похищении. Стало известно, что историей с похищением судьи недовольны западные дипломаты, которые критикуют Зеленского. Послы по своим каналам получили подтверждение участия украинских спецслужб и считают, что это повредит личным отношениям президентов двух стран.

Первоначально Чауса должны были доставить в Антикоррупционный центр Украины, однако прокуроры отказались брать на себя связанные с этим риски.

Сразу после похищения Чауса появилась новая версия о его якобы нахождении в Румынии или в Приднестровье.

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