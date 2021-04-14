Бывший судья Николай Чаус может быть вывезен в Румынию или его оставят у румынской границы в поле. Об этом сообщили источники в правовых органах Украины, которые выражают свое несогласие с таким планом.

Источник рассказал, что решение принято “наверху” из-за появившихся проблем после похищения Чауса и причастности к скандалу украинских спецслужб.

Задача “избавиться от Чауса” поставлена тем, кто был замешан в похищении. Стало известно, что историей с похищением судьи недовольны западные дипломаты, которые критикуют Зеленского. Послы по своим каналам получили подтверждение участия украинских спецслужб и считают, что это повредит личным отношениям президентов двух стран.

Первоначально Чауса должны были доставить в Антикоррупционный центр Украины, однако прокуроры отказались брать на себя связанные с этим риски.

Сразу после похищения Чауса появилась новая версия о его якобы нахождении в Румынии или в Приднестровье.