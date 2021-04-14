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Газета "Кишиневские новости"

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Кто ежегодно дарит депутату ПДС Дану Перчуну сотни тысяч леев

14 апреля
20:37 2021
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Депутат ПДС Дан Перчун практически ежегодно декларирует внушительные денежные подарки. Чаще всего финансовую помощь ему оказывает отец- Андрей Перчун.

Так, в декларации об имуществе, которую дан Перчун подал в 2018 году в качестве кандидата в депутаты, он сообщил, что получил дарение в сумме 25 тыс. евро, то есть полмиллиона леев. Перчун не указал имя щедрого дарителя.

Через год, в 2019 году, уже будучи депутатом, Перчун указывает дарение от отца на сумму 4500 евро или 110 250 леев.

В нынешнем году народный избранник также сообщает о дарении, полученном в 2020 году – 3000 фунтов стерлингов от отца.

Таким образом, за последние несколько лет Перчун получил в качестве дарений 683 750 леев.

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