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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Скоро скажем бананам «Прощай!»?

Скоро скажем бананам «Прощай!»?
14 апреля
16:06 2021
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Любители бананов скоро могут понести невосполнимую утрату. Мировые плантации страдают от очень опасной болезни – почвенного грибка. Опасность его в том, что на него не действуют никакие известные пестициды.

Эта почвенная инфекция была выявлена еще в прошлом веке. Сначала ее обнаружили в Африке и Азиатском регионе. А два года назад от грибка начали страдать плантации в Южной Америке, где выращивается большая часть бананов, экспортируемых во все страны. Причем поражаются прежде всего растения сорта Cavendish – именно он занимает главное место в мировых поставках этого фрукта.

На данный момент фермеры Гондураса и Колумбии уже ликвидируют свои хозяйства, потому что, пока поврежденная почва выздоровеет, пройдет как минимум три-четыре десятка лет, сообщает «Москва 24».  

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