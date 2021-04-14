Любители бананов скоро могут понести невосполнимую утрату. Мировые плантации страдают от очень опасной болезни – почвенного грибка. Опасность его в том, что на него не действуют никакие известные пестициды.

Эта почвенная инфекция была выявлена еще в прошлом веке. Сначала ее обнаружили в Африке и Азиатском регионе. А два года назад от грибка начали страдать плантации в Южной Америке, где выращивается большая часть бананов, экспортируемых во все страны. Причем поражаются прежде всего растения сорта Cavendish – именно он занимает главное место в мировых поставках этого фрукта.

На данный момент фермеры Гондураса и Колумбии уже ликвидируют свои хозяйства, потому что, пока поврежденная почва выздоровеет, пройдет как минимум три-четыре десятка лет, сообщает «Москва 24».