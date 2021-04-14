Не везде карантинные меры из-за пандемии коронавируса привели к переводу системы образования на онлайн обучение. В испанской области Мурсия в течение года школы работали дистанционно, а теперь занятия перенесли на открытый воздух, и не куда-нибудь, а на пляж. По мнению властей, это гораздо эффективнее, чем активная вентиляция помещений, может улучшить качество воздуха, которым дышат дети.

Парты и переносная доска размещены прямо на песке, близ кромки воды. Их каждый день до начала занятий устанавливают учителя. Парты расставлены с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции, дети носят маски. Длительность урока не превышает двадцати минут, а во время перемен ребята могут побегать и поиграть на свежем воздухе. Кроме того, жители близлежащих населенных пунктов устроили для детей представление, продемонстрировав сцены из жизни древних римлян, а местные рыбаки дали уроки своего ремесла.

По мнению педагогов, такой метод организации занятий очень эффективен, ученики хорошо усваивают программу, а сама обстановка им очень нравится и совершенно безопасна. Правда, программа рассчитана только на младших школьников в возрасте от шести до двенадцати лет, сообщает Reuters.