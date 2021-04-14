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Газета "Кишиневские новости"

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Воду из АЭС Фукусима-1 сольют в море

Воду из АЭС Фукусима-1 сольют в море
14 апреля
12:26 2021
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Более одного миллиона тонн загрязненной воды из разрушенной атомной станции Фукусима отправится в море. Об этом пишет ВВС.

Такое решение было принято японскими властями. Отходы будут очищены, так что уровень радиации не превысит допустимой нормы для питьевой воды. Представители местного рыбоводства и соседствующие Китай и Южная Корея выступили категорически против затеи правительства Японии. Вода, которую планируют слить в море, ранее была использована для охлаждения турбин АЭС Фукусима-1. Работа над сливом воды в море начнется через два года. Одобрение на реализацию плана было получено после долгих лет агрессивных дебатов. Напомним, что японская АЭС Фукусима-1 пострадала в 2011 году в результате сильнейшего землетрясения за всю историю Японии. Аварии на Фукусиме был присвоен наивысший, 7-ой, уровень опасности.

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