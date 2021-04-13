Политолог Дионис Ченуша обвинил администрацию президента в отсутствии транспарентности. Эксперт считает, что ведомство работает в закрытом для общественности режиме, не публикуя план проводимой внутренней реформы.

Ченуша считает, что ярким примером, подтверждающим это, является увольнение Виктора Степанюка, координировавшего работу Совета по сотрудничеству с гражданским обществом, в рамках которой действует и комиссия по обеспечению реинтеграции страны.

«Если администрация президента начала внутреннюю реформу, тогда было бы неплохо знать подробности: с какой целью, что именно реформируется, кто задействован в реформировании, какова стоимость и польза. Необходимо понять, о чем идет речь», – написал Ченуша.

Он также отметил, что успешная реформа должна быть транспарентной.