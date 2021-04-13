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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду вместо поездок по Молдове отправляется в Страсбург

Почему Майя Санду вместо поездок по Молдове отправляется в Страсбург
13 апреля
22:17 2021
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Майя Санду отправляется в Страсбург, где пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мероприятие намечено на 19-22 апреля. Администрация президента пока не объявила подробную повестку визита главы государства в ЕС, но сообщила о закупке билетов на сумму в 45 тыс. леев для четырех человек.

Согласно данным, 4 человек отправятся 18 апреля во Франкфурт, откуда уже наземным транспортом поедут в Страсбург.

Спустя два дня -20 апреля – один член делегации вернется в Молдову, а остальные отправятся в Варшаву.

Напомним, что недавно президент страны Майя Санду сообщила, что отменила все поездки по Молдове из-за опасения заразиться коронавирусом. Остается неясным, почему это опасение не помешало ее вояжу во Францию.

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