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Газета "Кишиневские новости"

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Англия всю ночь отмечала отмену карантина

Англия всю ночь отмечала отмену карантина
13 апреля
21:38 2021
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В Англии вновь открыты бары и рестораны! Об этом сообщает ВВС.

Англия ушла на очередной жесткий карантин 5 января 2021 года, и жители страны с нетерпением ждали момента, когда правительство одобрит возвращение к прежней жизни. Англичане с размахом отметили снятие ограничений. Улицы страны были переполнены людьми, всю ночь с понедельника на вторник, 12-13 апреля, бары и рестораны едва справлялись с наплывом клиентов. Кроме питейных заведений также вновь открыты спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, зоопарки. Ночной кутеж не смог остановить даже снегопад, обрушившийся на северные районы Англии. Власти Шотландии и Уэльса не стали торопить события и отменять карантин, однако сняли некоторое количество ограничений.

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