В Англии вновь открыты бары и рестораны! Об этом сообщает ВВС.

Англия ушла на очередной жесткий карантин 5 января 2021 года, и жители страны с нетерпением ждали момента, когда правительство одобрит возвращение к прежней жизни. Англичане с размахом отметили снятие ограничений. Улицы страны были переполнены людьми, всю ночь с понедельника на вторник, 12-13 апреля, бары и рестораны едва справлялись с наплывом клиентов. Кроме питейных заведений также вновь открыты спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, зоопарки. Ночной кутеж не смог остановить даже снегопад, обрушившийся на северные районы Англии. Власти Шотландии и Уэльса не стали торопить события и отменять карантин, однако сняли некоторое количество ограничений.