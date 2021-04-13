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Газета "Кишиневские новости"

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Бразилия на грани кризиса здравоохранения

Бразилия на грани кризиса здравоохранения
13 апреля
21:37 2021
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В мировом сообществе растет обеспокоенность относительно усугубления эпидемиологической ситуации в Бразилии, пишет ВВС.

Стремительный рост числа молодых граждан Бразилии, оказывающихся в отделении интенсивной терапии с диагнозом коронавирус, вызывает множество вопросов у медиков. По данным местных экспертов, более половины зараженных за последний месяц с тяжелой формой вируса являются лицами младше 40 лет. Каждую ночь на крупнейшем кладбище Латинской Америки в бразильском городе Сан-Паулу хоронят погибших от коронавирусной инфекции. С момента начала пандемии в Бразилии от Covid-19 скончалось свыше 350 тыс. человек. Спортивную арену неподалеку от кладбища Сан-Паулу оборудовали под Covid-центр, куда каждый день прибывают новые пациенты. Страна находится на грани кризиса здравоохранения с 90% загруженностью больниц.

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