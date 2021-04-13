Он считает, что президент Санду пытается распустить молдавский парламент, используя методы Плахотнюка, который также пытался провернуть такой «трюк» с помощью Конституционного суда летом 2019 года.

Реницэ провел такую параллель, когда был обнародован ответ генсека Совета Европы на обращение спикера Зинаиды Гречаный. По мнению журналиста, молдавскому президенту настойчиво советуют соблюдать Конституцию страны и рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним: летом 2019 года КС (предыдущий состав) своим решением позволил провести досрочные выборы. Как утверждали СМИ, вердикт одобрили члены КС, лояльные бывшему лидеру ДПМ.