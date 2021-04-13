Сегодня Совет Европы подтвердил свою официальную позицию, озвученную ранее (рекомендации Венецианской комиссии от 2017 и 2019 гг), о невозможности роспуска парламента при наличии большинства депутатов, готовых утвердить правительство. А преодолеть социальный и экономический кризис может только дееспособное правительство, об этом написал сегодня в своем телеграм-канале лидер социалистов Игорь Додон.

«Конституционный Суд Молдовы послезавтра, 15 апреля, должен очень постараться и показать незаурядные способности в юридической науке, чтоб угодить западным послам и дать Майе Санду возможность распустить парламент вопреки конституционным нормам и принципам европейского правового государства.

Если это произойдёт и большинство судей КС опустятся до уровня КС времён Плахотнюка, стоит ли доверять такому суду или надо объявить о захваченном государстве так же, как в июне 2019 года?

Повторюсь: выборы могут состояться только после того, как мы справимся с пандемией, экономическим и социальным кризисом. А для этого нужно назначить дееспособное правительство, – считает Игорь Додон.