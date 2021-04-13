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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы действует в противоречии с Конституцией

Президент Молдовы действует в противоречии с Конституцией
13 апреля
13:07 2021
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Роспуск парламент является крайней мерой, которая не может быть принята односторонне, а лишь соблюдая дух и букву Конституции. Об этом говорится в ответном письме Генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич председателю парламента Молдовы Зинаиде Гречаный.

Генсек Совета Европы обращается к чувству ответственности всех институтов Молдовы, призвав избежать конституционного кризиса. Как председатель парламента, так и Мария Пейчинович-Бурич единодушны в необходимости поиска демократических решений всеми политическими силами Молдовы.

Зинаида Гречаный уточнила, что направит ответ Совета Европы председателю Конституционного суда, а затем проинформирует о решении КС относительно запроса о констатации обстоятельств для роспуска парламента.

Недавно председатель парламента Зинаида Гречаный обратилась с письмом к генсеку Совета Европы, в котором попросила «стать посредником в создавшейся в Молдове ситуации, где президент Майя Санду пытается узурпировать власть». В обращении отмечается, что не существует обстоятельств для роспуска парламента, однако «глава государства настаивает на этом факте – в полном противоречии с конституционными положениями».

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