













Роспуск парламент является крайней мерой, которая не может быть принята односторонне, а лишь соблюдая дух и букву Конституции. Об этом говорится в ответном письме Генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич председателю парламента Молдовы Зинаиде Гречаный.

Генсек Совета Европы обращается к чувству ответственности всех институтов Молдовы, призвав избежать конституционного кризиса. Как председатель парламента, так и Мария Пейчинович-Бурич единодушны в необходимости поиска демократических решений всеми политическими силами Молдовы.

Зинаида Гречаный уточнила, что направит ответ Совета Европы председателю Конституционного суда, а затем проинформирует о решении КС относительно запроса о констатации обстоятельств для роспуска парламента.

Недавно председатель парламента Зинаида Гречаный обратилась с письмом к генсеку Совета Европы, в котором попросила «стать посредником в создавшейся в Молдове ситуации, где президент Майя Санду пытается узурпировать власть». В обращении отмечается, что не существует обстоятельств для роспуска парламента, однако «глава государства настаивает на этом факте – в полном противоречии с конституционными положениями».