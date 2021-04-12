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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 апреля 223822 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 апреля 223822 излечившихся
12 апреля
19:37 2021
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На сегодняшний день в стране 223822 человека прошли лечение и 5409 умерли от инфекции COVID-19.  

На 12 апреля в Молдове подтверждены 241820 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 7583 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18725 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3431 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 303 в крайне тяжелом состоянии (47 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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