Эстонские консерваторы создают в парламенте группу поддержки выхода страны из Евросоюза. Вице-председатель партии EKRE и в недавнем прошлом вице-премьер правительства Март Хельме уверен, что ЕС стремится распространить во всех странах сообщества неомарксистскую идеологию.

«Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его по сей день, — пояснил свою позицию Хельме. — Но мы видим, как Европейский союз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм. В Европейском союзе в прямом смысле слова нарушаются договоры и договор о присоединении Эстонии».

Таким нарушением, например, Хельме считает намерение Еврокомиссии взять общий для стран ЕС кредит.

«Кроме того, в ЕС процветает неомарксистская идеология, например, культура отмены, — добавил Хельме. — У меня волосы на теле дыбом встают, когда кто-то говорит, что Моцарт и Бетховен — воплощение превосходства белой расы, и это нужно пересмотреть. Это уже напоминает маоистскую культурную революцию в Китае».

Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал EKRE за непоследовательность. «Когда EKRE находилась в правительстве, то о выходе из ЕС ничего не говорила, — напомнил он. — Наоборот, постоянно выступала с предложениями по формированию позиций ЕС».

Однако расчет консерваторов понятен. На фоне усталости от пандемии и буксующей кампании вакцинации в ЕС EKRE намерены стать той политической силой в Эстонии, которая публично будет ставить неудобные вопросы по поводу адекватности политики Брюсселя. Это особенно актуально на фоне предстоящих в октябре муниципальных выборов, которые пройдут по всей стране.

EKRE не одиноки в своем начинании: на днях немецкая AfD (Альтернатива для Германии) также пообещала начать бороться за выход ФРГ из Евросоюза. Как и AfD в Германии, EKRE в Эстонии — единственная политическая сила, которая может себе позволить набирать политические очки, критикуя членство страны в ЕС. Осенние выборы в Эстонии станут хорошим индикатором отношения жителей республики к этой идее.