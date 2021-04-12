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Газета "Кишиневские новости"

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Украинский генерал удивлен молчанием Киева по делу судьи Чауса

Украинский генерал удивлен молчанием Киева по делу судьи Чауса
12 апреля
19:17 2021
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Похищение человека специальными службами является позором. Именно поэтому киевские власти не реагируют на то, что бывший украинский судья Николай Чаус был похищен из Кишинева и насильно перевезен в соседнюю страну. Об этом заявил бывший зам. нач. службы безопасности Украины для одного из местных телеканалов.

«Там были замешаны сотрудники спецслужб, об этом известно, там были представители частных служб, региональных. Названы их имена, показаны фотографии. Почему молчит киевская власть, если это правда, а мы видели журналистские расследования, которые уверяют, что это истина, мне, откровенно говоря, стыдно за действия правоохранительных ведомств, за такие методы», – заявил Трепак.

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