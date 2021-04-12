Понедельник, 12 апреля 2021, 19:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Чуря: Почему Санду не стала президентом для всех жителей Молдовы

12 апреля
19:17 2021
Версия для печати

В период своей предвыборной кампании Майя Санду не раз заявляла, что постарается быть президентом для всех. Удалось ли ей это сделать – ответ на такой вопрос дал политический аналитик Корнелиу Чуря для Sputnik.

«Я думаю, что она будет отдаляться от такой модели, чтобы стать президентом для всех народов страны, ей не удержать в руках такую ситуацию. Да, она старается поздравлять публично представителей народностей страны с их национальными и религиозными праздниками, но это лишь вызывает усмешку у титульной части населения Молдовы», – отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду априори не дано стать всенародным президентом, более того, она уже сама сознательно отдаляется от этой, ранее озвученной цели, поскольку является президентом, для которого важны лишь политические принципы и идеология, не более.

«Ее политика заключается в стремлении строго на Запад и выкорчевывании всех молдавских традиций», – добавил Чуря.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,86–0,06%
EUR21,27+0,03%
GBP24,55+0,20%
UAH0,64–0,27%
RON4,32–0,01%
RUB0,23–0,01%

Курсы валют в MDL на 12.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд