В период своей предвыборной кампании Майя Санду не раз заявляла, что постарается быть президентом для всех. Удалось ли ей это сделать – ответ на такой вопрос дал политический аналитик Корнелиу Чуря для Sputnik.

«Я думаю, что она будет отдаляться от такой модели, чтобы стать президентом для всех народов страны, ей не удержать в руках такую ситуацию. Да, она старается поздравлять публично представителей народностей страны с их национальными и религиозными праздниками, но это лишь вызывает усмешку у титульной части населения Молдовы», – отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду априори не дано стать всенародным президентом, более того, она уже сама сознательно отдаляется от этой, ранее озвученной цели, поскольку является президентом, для которого важны лишь политические принципы и идеология, не более.

«Ее политика заключается в стремлении строго на Запад и выкорчевывании всех молдавских традиций», – добавил Чуря.