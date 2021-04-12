Председатель ПСРМ Игорь Додон является наиболее профессионально подготовленной публичной фигурой Молдовы. Таковы данные опроса «Политический рейтинг – март 2021 г.», реализованном «Intellect Group».

Респонденты оценили профессионализм публичных фигур по шкале от 1 до 10. Игорь Додон получил наибольшее количество пунктов – 6,8. За ним следует лидер ПКРМ Владимир Воронин – 6,3, спикер парламента Зинаида Гречаный – 6,2 и Генеральный прокурор Александр Стояногло – 6 пунктов. Замыкает рейтинг нынешний президент страны Майя Санду – 5,9.

Согласно опросу, Майя Санду и Игорь Додон являются самыми влиятельными политическими фигурами в стране. Эксперты оценили их влиятельность на 7,5 и 7,4 пунктов, соответственно. Затем следует Зинаида Гречаный (5,8), генпрокурор Александо Стояногло (5,7), мэр Кишинева Ион Чебан (5,5) и лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ (5,0).

В ходе социологического опроса «Intellect Group» были задействованы эксперты и аналитики, журналисты, комментаторы и активисты из Молдовы и других стран. Опрос был реализован в марте 2021 года.