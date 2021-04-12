Таковы данные опроса «Политический рейтинг – март 2021 г.», реализованном «Intellect Group».

Мнения экспертов, участвовавших в исследовании, определили рейтинг политформирований по их популярности по шкале от 1 до 10. Так, ПСРМ и ПДС получили самую большую оценку – 7,1. На втором месте партия «Шор»– 4,7, а на третьем Платформа DА – 4,6. «Наша партия» и ДПМ набрали 3,1 пункт, а Pro Moldova – 3. В TOP10 попали ПКРМ, ЛДПМ и Партия национального единства.

В то же время эксперты считают, что самой активной партией является ПСРМ, за которой следуют ПДС и партия «Шор». Социалисты получили самую большую оценку в разделе «профессионализм команды» – 6,7, ПДС – 6,5 и Платформа DА – 5,2.

Так же эксперты отмечают, что ПДС является наиболее упоминаемой в СМИ партией. Формирование получает 8 пунктов этой сфере, ПСРМ находится на втором месте – 7 пунктов, Платформа DА – 4 пункта.

В ходе социологического опроса от «Intellect Group» были задействованы эксперты и аналитики, журналисты, комментаторы и активисты из Молдовы и других стран. Опрос был реализован в марте 2021 года.