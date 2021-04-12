Похищение Чауса могло быть совершено только при помощи молдавских спецслужб, заявил украинский генерал Виктор Трепак.

Генерал-майор Виктор Трепак, который ранее занимал должность первого заместителя начальника Службы безопасности соседней страны, отметил, что подобная «операция» не могла произойти без участия молдавских структур.

«Без позволения сил правопорядка этой страны, это не могло случиться. Я убежден, что без участия молдавских структур им бы ничего не удалось. Такого рода операции не могут быть реализованы без поддержки местных спецслужб», – заявил генерал.

Николай Чаус был похищен в центре Кишинева 3 апреля. По сведениям молдавских СМИ, его переправили в Украину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами.

9 апреля, по предложению депутатов ПСРМ, парламент создал следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств случившегося. В ее состав входят представители всех фракций.

Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что в случае установления сопричастности администрации президента и СИБ-а должны последовать санкции в отношении всех причастных к похищению украинского судьи.