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Газета "Кишиневские новости"

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«Дерзкое» похищение Россией Ильи Муромца

12 апреля
12:56 2021
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В Киеве нашли новую тему для конфликта с Москвой – Россия «украла» богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, сообщает РИА Новости.

Эксперты, выступавшие в эфре украинского «24 канала», пришли к выводу, что Муромец – это Илья Чобитько и родился он под Черниговом. Олешко Попович родом вовсе не из Ростова, а с Полтавщины. Добрыня Никтич – «воевода князя Владимира Великого». Доцент исторического факультета МГУ Федор Гайда, комментируя изысканя «экспертов», отметил, что основные данные о богатырях были собраны этнографами в Заонежском крае, на территории Карелии. Украинское народное творчество не сохранило памяти о быллиных персонажах, утверждает Гайда. Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал Совет национальной безопасности рассмотреть законность пребывания филиала Россотрудничества в Киеве. Чиновнику не понравилось то, что там назвали Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». Пресс-служба МИДа Украины назвала такое определение «дерзкими и манипулятивными посягательствами страны-агрессора на историко-культурное наследие» писателя.  

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