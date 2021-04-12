Глава Минюста Олег Слижевский поведал журналистам о том, что в Белоруссии будет разрешено создавать политические партии только постоянно проживающим в стране гражданам, сообщает TUT.BY.

Ранее Александр Лукашенко собрал чиновников на совещание, на котором обсуждались возможные поправки в закон о партиях. Там же президент сказал, что у белорусского народа «нет опыта существования в рамках многопартийности». «Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Белоруссии, постоянно проживающие на ее территории. Возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии. Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти, она не может получать финансирование из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа», – заявил Слижевский. По его словам также, возможно, будет повышено, с тысячи человек, обязательное количество членов политформирования.