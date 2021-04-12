Глава МИДа левобережья Днестра Виталий Игнатьев в эфире местного телеканала рассказал об итогах визита в Москву главы региона Вадима Красносельского, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В Первопрестольной лидер ПМР встретился с заместителем руководителя администрации Владимира Путина – Дмитрием Козаком, замом Сергея Лаврова – Андреем Руденко, главой фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. «Командировка и работа была насыщенной: взаимодействие со всеми структурами РФ по профильным направлениям. Поработали интенсивно. Самя главная тема – двустороннее взаимодействие Приднестровья и России, защита интересов граждан, координирование действий в ходе переговорного процесса», – отметил Игнатьев. По его словам уже в апреле Приднестровье получит 42 тысячи доз вакцины «Спутник V», еще 20 тысяч поступит в мае.