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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье ждут российскую вакцину

12 апреля
12:46 2021
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Глава МИДа левобережья Днестра Виталий Игнатьев в эфире местного телеканала рассказал об итогах визита в Москву главы региона Вадима Красносельского, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В Первопрестольной лидер ПМР встретился с заместителем руководителя администрации Владимира Путина – Дмитрием Козаком, замом Сергея Лаврова – Андреем Руденко, главой фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. «Командировка и работа была насыщенной: взаимодействие со всеми структурами РФ по профильным направлениям. Поработали интенсивно. Самя главная тема – двустороннее взаимодействие Приднестровья и России, защита интересов граждан, координирование действий в ходе переговорного процесса», – отметил Игнатьев. По его словам уже в апреле Приднестровье получит 42 тысячи доз вакцины «Спутник V», еще 20 тысяч поступит в мае.

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