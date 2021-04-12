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Газета "Кишиневские новости"

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Бывший премьер Ион Кику строит «крышу»

12 апреля
12:46 2021
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Бывший премьер Ион Кику продемонстрировал в социальных сетях слоган и эмблему партии «Развития и объединения Молдовы», которую он создает с единомышленниками.

В формирование войдут люди, работавшие вместе с ним в правительстве: экс-министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, бывший министр экономики Анатолий Усатый, заместитель директора Института матери и ребенка Василий Томуз, и еще несколько человек. Слоган партии – «Вместе ради страны». Логотип – семья из трех человек под символической крышей. Журналисты успели уже переиначить слоган на «Тихо шифером шурша… крыша едет не спеша». Партия намерена себя позиционировать как право-центристская. Всего Агентством государственных услуг зарегистрировано пока 52 политических формирования.  

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