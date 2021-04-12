Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович рассказал «Радио Свобода» о том, как недавно Владимир Путин отказался общаться с Владимиром Зеленским.

«После 26 марта, когда погибли сразу четверо военносужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось (нужно уточнить у президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было заявление, что мы не видим о чем разговаривать», – поведал Арестович. Таким образом, точно еще неизвестно вел ли диалог Зеленский с немецким канцлером и французским президентом. В то же время, а именно 30 марта Путин в режиме видеоконференции провел беседу в Меркель и Макроном. Обсуждалась, в том числе и ситуация на востоке Украины.