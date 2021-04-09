Новые подробности о деле бывшего судьи Николая Чауса, которые могут спровоцировать международный скандал, публикует телеграм-канал INDEX. Согласно источнику, администрация президента Майи Санду потребовала в письменной форме месяц назад у СИБ информацию о Николае Чаус. Информационная записка была представлена главе государства. Эти документы могут стать частью уголовного дела о похищении украинского судьи, в том числе будут рассмотрены парламентской следственной комиссией.

INDEX публикует фото украинского гражданина, замешанного в похищении Чауса. Как выяснил канал, он арендовал квартиру в доме через дорогу от СИБа.

«СИБ прилагает очень много усилий, чтобы стереть все следы похищения. Источники сообщили, что по указанию директора СИБа Александра Есауленко часть улик уничтожена. СИБ избегает любого откровенного сотрудничества со следствием», – пишет INDEX.

«С другой стороны на прокуроров давит посол США Дерек Хоган, который два дня подряд посещал Генеральную прокуратуру. Хоган делает все возможное, чтобы спасти и Есауленко и Майю Санду», – пишет телеграм-канал.