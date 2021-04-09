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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова закупит в ближайшее время 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

Молдова закупит в ближайшее время 400 тыс. доз вакцины от COVID-19
09 апреля
19:47 2021
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Об этом сообщили в министерстве здравоохранения после заседания координационного совета по иммунизации населения. В ходе встречи рассматривалось предложение производителя препарата – компании «SINOVAC BIOTECH LIMITED». Фирма оказалась единственной, откликнувшейся на запрос Центра по госзакупкам в здравоохранении.

Таким образом, рассмотрев условия, члены совета приняли решение о прямой закупке партии в 400 тыс. доз вакцины «CoronaVac», произведенной «SINOVAC».

Вакцина «CoronaVac» одобрена в 17 странах, включая Украину. Препарат применяется в двух дозах с интервалом 28 дней.

Совет продолжит прямые переговоры с производителем, чтобы обеспечить выполнение Плана иммунизации страны.

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