ПДС и Платформа DА должны четко сказать, что хотят, чтобы граждане продолжали оплачивать ущерб от кражи миллиарда. С таким призывом к депутатам этих политформирований обратился парламентарий от ПСРМ Богдан Цырдя после того, как фракции ПДС и Платформы DА раскритиковали инициативу социалистов снять с граждан налоговую нагрузку.

«Все вы – и ПДС, и Платформа DА – участвовали в сотнях митингов, как и мы, требуя отмены закона о миллиарде. Что изменилось? Вы за этот закон? Скажите это! Граждане должны оплачивать миллиард? Скажите ясно, чтобы мы понимали», – заявил Богдан Цырдя.

Депутат отметил, что появляется множество вопросов относительно закона о гособлигациях, принятого в 2016 году. Он не исключает, что кража произошла не в трех банках, а из НБМ. Поэтому, отметил парламентарий, деньги должен возмещать регулятор, а не граждане.

«Им дали 14 млрд леев. Почему после этого банки были ликвидированы? Возможно, потому, что украли не из этих трех банков. Возможно, потому, что украли из НБМ, и это было только прикрытием. Если деньги украли из НБМ, а я думаю, что большую часть украли там, почему гражданин должен оплачивать этот долг? Почему не НБМ должен выплачивать долг, относительного которого сам банк предложил изменить законодательство, сам банк дал деньги из резерва, сам банк отключил красную кнопку в антикоррупционном центре и еще много в чем участвовал непосредственно. Почему люди должны возвращать?» – задался вопросом депутат.

Цырдя считает, что заявления о возмещении средств за счет похитителей, отчеты Кролл, парламентских комиссий не помешали бывшим властям возложить возмещение средств на плечи граждан.

«Наверное, потому что знали, что не вернут деньги, что не хотят вернуть деньги в НБМ. Потому что знали, что граждане должны вернуть деньги», – отметил депутат.

По его мнению, закон миллиарда, принятый в 2016 году, привел к росту тарифов и цен.

«Теперь вы предлагаете, чтобы мы и дальше платили. Предлагаете гражданам оплатить ворам этот миллиард. Может, надо отменить этот закон, чтобы аннулировать последствия, которые случились до сих пор: инфляцию, подорожания и тотальную бедность населения», – сказал Богдан Цырдя.