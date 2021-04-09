У поставщиков не будет права отключать потребителей от электрической энергии, теплоснабжения и природного газа. Депутаты единогласно одобрили законопроект, предложенный ПСРМ.

Потребители, которые не смогли оплатить вовремя счета, не будут отключены от электрической энергии до истечения 10-ти дневного срока, с момента индивидуального предупреждения поставщика. В то же время поставщики услуг не вправе без авторизации отключать клиентов от системы газо – и теплоснабжения.

В случае нарушения нововведений поставщикам грозят штрафы. По мнению депутатов, в настоящее время добронамеренный потребитель лишен гарантий, так как у него нет разумного срока для устранения причин, из-за которых ему прекратили оказывать услуги.

Ранее председатель парламентской комиссии, депутат Петру Бурдужа объяснил, что введение ограничений для отключения при отсутствии возможности у потребителя защищать свои интересы является необходимостью во время кризиса, спровоцированного коронавирусом.

Пандемия сказалась на доходах как физических лиц, так и юридических. В то же время подключение к электроснабжению является процедурой, требующей дополнительных расходов со стороны населения.