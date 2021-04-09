Депутат ПСРМ Олег Савва обратился в Агентство по неподкупности с запросом, в котором перечислены несоответствия в декларации об имуществе члена ПДС, депутата Дойны Герман.

Социалист заявил, что после изучения деклараций Герман за последние несколько лет выявлены многочисленные пропуски, которые требуют объяснений.

«Отмечу лишь некоторые, чтобы Агентство по неподкупности пролило свет на них, в надежде, что ведомство покажет свою беспристрастность», – заявил депутат-социалист.

Так, выявлены несоответствия в декларациях, поданных в ЦИК и Национальное агентство. В первом документе не указан доход в размере 417 тыс. леев от продажи квартиры. Соответствующая сумма, однако, фигурирует в декларациях за период 2014-2018 гг. Странным является и тот факт, что после продажи квартиры, нигде не указана другая жилая недвижимость, что вызывает вопросы.

Зато Дойна Герман указала объект незавершенного строительства, не сообщив при этом кадастровую или рыночную цену недвижимости, которая не сдается в эксплуатацию уже 10 лет. По мнению ПСРМ, это можно расценивать как схему уклонения от оплаты налогов и сборов.

Также социалист просит проверить сделку по приобретению в 2011 году земельного участка в 0,09 га по цене 1234 лея, превратившиеся в декларации депутата Герман в 225806 леев, что составляет 18000%.

Савва констатировал, что во время работы таможенным инспектором Дойна Герман не указала стоимость транспортного средства. Между тем, будучи депутатом, она заявила об автомобиле «Lexus RX 450» за 35 тыс. евро, купленном в 2019 году. На специализированных сайтах цены на такие модели начинаются от 45 тыс. евро.

Также в 2021 году семья депутата ПДС приобрела прицеп за 40 тыс. леев – по цене в два раза ниже рыночной.