Инициатива ПСРМ по этому поводу была одобрена в парламенте. Фракции ПДС и Платформы DА не голосовали за этот законопроект.

Депутаты ПСРМ повторно выдвинули законопроект, предусматривающий отмену так называемого закона миллиарда. Один из авторов инициативы, депутат ПСРМ Петру Бурдужа, заявил, что данный законопроект освобождает граждан от финансовых обязательств по компенсации кражи.

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам объяснил, что закон, который ПСРМ предлагает отменить, предполагает выплату гражданами, кроме 13,58 млрд леев, еще 11 млрд в виде процентных платежей.

По мнению Бурдужи, решение об эмиссии гособлигаций было нетранспарентным и сомнительным.

«Способ, при котором из госбюджета выводят ежегодно 600 млн леев, означает возмещение суммы за счет граждан», – сказал Бурдужа.

Он уточнил, что в нынешних условиях экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом, проект ПСРМ позволяет эти средства направить на приоритетные потребности, поддержку населения и экономических агентов.

Напомним, что, согласно документу, одобренному в 2016 году, за счет налогоплательщиков предстояло выплатить 25 млрд леев – основную сумму в размере 13,58 млрд леев и начисляемые на них 5% годовых.

В декабре 2020 года специальным законом это бремя с граждан было снято, однако позже по запросу депутатов «Pro-Moldova» Конституционный суд аннулировал этот закон.