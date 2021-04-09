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Газета "Кишиневские новости"

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США заподозрили в биотерроризме

09 апреля
16:57 2021
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Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон должен предоставить мировой общественности информацию о биологических опытах, проводимых военными США, сообщает Global Times.

Дипломат считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение и создать его могли американские ученные. «Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили о своей обеспокоенности. Возьмем для примера Украину. США создали там 16 биолабораторий. Чем они там занимаются», – задался вопросом дипломат. Официально власти США подтвердили, что на территории стран бывшего Советского Союза, в том числе и в Республике Молдова, созданы биологические лаборатории, которые финансируются по линии оборонного ведомства.  

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