Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон должен предоставить мировой общественности информацию о биологических опытах, проводимых военными США, сообщает Global Times.

Дипломат считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение и создать его могли американские ученные. «Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили о своей обеспокоенности. Возьмем для примера Украину. США создали там 16 биолабораторий. Чем они там занимаются», – задался вопросом дипломат. Официально власти США подтвердили, что на территории стран бывшего Советского Союза, в том числе и в Республике Молдова, созданы биологические лаборатории, которые финансируются по линии оборонного ведомства.