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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Депутаты ПСРМ будут вакцинироваться в порядке очереди

Фуркулицэ: Депутаты ПСРМ будут вакцинироваться в порядке очереди
08 апреля
21:36 2021
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Социалисты считают, что у депутатов не должно быть приоритета в процессе иммунизации от коронавируса. А потому представители ПСРМ в парламенте вакцинируются в порядке очереди вместе со всеми гражданами страны. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.  

«Хочу подчеркнуть, что ни один депутат ПСРМ не просил, чтобы его включили в какой-либо приоритетный список для иммунизации. Мы будем ждать своей очереди – как простые граждане», – отметил он. Он также добавил, что социалисты считают важной вакцинацию от коронавируса, и обращают внимание на то, что парламент, как и другие государственные учреждения, должен сосредоточиться на поиске средств для скорейшей закупки прививок для массовой иммунизации населения нашей страны. Стоит отметить, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что депутатов и сотрудников парламента якобы включили во второй этап иммунизации от коронавируса, и предложили вакцинироваться в приоритетном порядке препаратом AstraZeneca. В Генеральном секретариате законодательного органа отметили, что это не так, и что на данный момент, по рекомендации Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, составляются списки тех, кто хотел бы привиться, а сама процедура пройдёт строго в соответствии с Национальным планом по иммунизации.

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