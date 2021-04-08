Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (немецкий регулятор по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс положительно отозвался о возможных поставках в Баварию российской вакцины “Спутник V”, сообщает https://ria.ru/.

По словам Мертенса, он узнал из прессы о том, что Минздрав Баварии заключил с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о намерениях.

«Считаю принципиально положительным, что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», — заявил глава STIKO в прямом эфире телеканала ZDF.

Он добавил, что ему “не кажется убедительным” то, что данный предзаказ осуществляется “как односторонние действия Баварии”, однако не предложил никаких альтернатив этому решению и не сказал, должно ли федеральное немецкое правительство взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.

В Баварии ранее заявили, что поставки “Спутника V” начнутся в случае одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА.

“Спутник V” с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в агентстве выразили надежду, что оценка препарата пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения пока нет. По данным СМИ, этого решения, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

Вакцина “Спутник V” одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами “Спутник V” занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.