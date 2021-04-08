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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове запретят отключать потребителей от тепла и электроэнергии

08 апреля
21:31 2021
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Потребители, которые не смогли оплатить вовремя счета, не будут отключены от электрической энергии до истечения 10-ти дневного срока с момента индивидуального предупреждения поставщика. В то же время поставщики услуг не вправе без авторизации отключать клиентов от системы газо- и теплоснабжения. Соответствующий законопроект был одобрен комиссией по экономике, бюджету и финансам.

В случае нарушения нововведений поставщикам грозят штрафы. По мнению депутатов, в настоящее время потребитель лишен гарантий, так как у него нет разумного срока для устранения причин, из-за которых ему прекратили оказывать услуги.

Председатель комиссии, депутат Петру Бурдужа, объяснил, что введение ограничений для отключения при отсутствии возможности у потребителя защищать свои интересы является необходимостью во время кризиса, спровоцированного коронавирусом.

Пандемия сказалась на доходах как физических лиц, так и юридических. В то же время подключение к электроснабжению является процедурой, требующей дополнительных расходов со стороны населения.

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