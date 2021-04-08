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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы создаст комиссию по делу о похищении судьи Чауса

Парламент Молдовы создаст комиссию по делу о похищении судьи Чауса
08 апреля
12:36 2021
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Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте проект решения о создании следственной комиссии по выявлению обстоятельств исчезновения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Комиссия задействует все компетентные ведомства, заслушает задействованных лиц и в течение 60 дней представит отчет о своей работе.

Авторы инициативы предлагают включить в состав комиссии девять депутатов из всех фракций. Ранее аналогичную идею выдвинули парламентарии от Платформы DА.

Председатель ПСРМ Игорь Додон накануне заявил, что похищение иностранного гражданина, который находился в Молдове на законных основаниях, может спровоцировать международный скандал.

Напомним, что Николая Чауса похитили 3 апреля в центре Кишинева. По данным СМИ, его вывезли из Молдовы в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело, один человек задержан. По словам министра МВД Павла Войку, следствием собраны улики, свидетельствующие о том, что преступление совершили иностранцы, которые затем выехали в Украину.

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