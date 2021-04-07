Уже прошло сто дней с момента вступления Майи Санду в должность главы молдавского государства. В период свей предвыборной кампании Санду щедро сыпала обещаниями, а одним из главных ее обещаний гражданам была бескомпромиссная борьба с коррупцией и очищение государственных учреждений от тех, кто нечист на руку и привык заниматься мздоимством, сообщает sputnik.md.

Однако, многие граждане считают, что обещания Санду так и остались на бумаге, на ее предвыборных листовках, а в реальности – лишь бесчисленные декларации и отсутствие какой-либо конкретики и продуманной политики.

Ответ на вопрос, чего все же удалось добиться Майе Санду за 100 дней президентства, в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

«Эти 100 дней оказались очень сложными для Санду, но она сама поставила себя в такую ситуацию. Санду поставила перед собой сложную политическую задачу, выбрала следование по пути президента Украины Владимира Зеленского, решила добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в надежде получить преимущество в политической борьбе», – заявил Чуря.

По словам эксперта, сверхзадачей Санду стало использование личного электорального рейтинга, которым она заручилась в ходе президентской кампании, и его упрочения в парламенте через увеличение числа мандатов, которые бы партия “Действие и солидарность” могла бы получить, если бы досрочные выборы были необходимостью.

«Санду стремится к созданию моно-большинства в парламенте республики, что сильно осложнило ее 100 дней президентства и принесет трудности в дальнейшем», – заключил Чуря.

Политический кризис в республике на данный момент достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы – и точка. Глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.