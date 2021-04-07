Мэр Бельц Ренато Усатый, получивший от интернет-пользователей кличку «путешественник», вылетел в Дубай с пересадкой в Бухаресте. Об этом сообщил сам градоначальник во время интервью. Усатый заявил, что отправляется поставить вторую прививку «Sputnik V», пишет портал evenimentul.md.

Источник из «Нашей партии» сообщил, что истинная цель поездки совсем иная, а вакцинация является лишь ширмой для отвода глаз. В реальности, Усатый поехал на встречу с беглым олигархом Владом Плахотнюком, который, по данным телеканала «Jurnal TV», находится в Дубае.

Цитируемый источник сказал, что во время первого разговора в марте Усатый и Плахотнюк обсудили три темы: финансирование «Нашей Партии» и медобеспечение, координацию атак на Додона и ПСРМ, включение в список «Нашей партии» на досрочных парламентских выборах лиц, приближенных к Плахотнюку.

Тогда собеседники не договорились о списке «кандидатов», так как Усатый заявил, что у некоторых из них очень сомнительная репутация, что приведет к падению рейтинга. Теперь эти же темы предстоит обсудить на новой встрече в Дубае.