На Бермудских островах абсолютно отсутствуют естественные источники пресной воды: нет ни одного озера или ручья, ни одной реки. Однако уже несколько веков назад местные жители научились решать проблему получения живительной влаги. Им помогает в этом… архитектура.

Основной строительный материал на островах – известняк, из него на протяжении столетий делали не только стены, но и крыши домов. И конструкция их такова, что по наклонным плоскостям атмосферная вода попадала в водосточные трубы, а оттуда в подземные цистерны.

В ХХ веке Бермуды стали популярным местом отдыха для туристов, и потребовалось гораздо больше пресной воды. В результате работы геологов нашли подземные водоносные горизонты, кроме того, построили установки для опреснения морской воды. Тем не менее, до сих пор в силе остается норма, требующая, чтобы на крыше каждого здания как минимум восемьдесят процентов площади служило для сбора воды. С одного квадратного метра крыши должно собираться почти четыреста литров объема подземной цистерны каждого дома, сообщает Atlas Obscura.