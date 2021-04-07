Специалисты Американского химического общества провели анализ янтаря из крупнейшего в Балтийском регионе месторождения. Его возраст определили примерно в сорок пять миллионов лет. С помощью современных технологий в образцах обнаружили и выделили биологически активные кислоты – абиетиновую, дегидроабиетиновую и палюстровую.

Затем ученые в ходе эксперимента воздействовали полученными органическими соединениями на грамположительные бактерии (именно они составляют большую часть опасных для людей микроорганизмов). Многие из этих бактерий приобрели резистентность почти ко всем известным до сих антибиотикам. А вот кислотам, выделенным из янтаря, патогены сопротивляться не смогли.

Исследователи надеются, что их открытие позволит разработать новые высокоэффективные антибиотики, сообщает Phys.org.