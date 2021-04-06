Такое заявление сделал во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. «Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине “Спутник V”, и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, это количество составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции», – сообщил Мурашко.

Министр отметил, что на сегодняшний день в России тестируется “протективный иммунитет с новыми штаммами коронавируса”, сообщает ТАСС.

“Мы уже подтвердили, что английский штамм коронавируса нейтрализуется антителами, выработанными в процессе использования вакцины “Спутник V”, и также мы сейчас завершаем исследования по другим направлениям”, – добавил Мурашко.